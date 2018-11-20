Картинки дня: 20 ноября 2018 года, вторник

В Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго. Из зоны бедствия эвакуированы почти 4 тысячи человек
Лебеди, обитающие на озере Альстер в Гамбурге, перевезены на зимовку в Мельничный пруд
Слон погиб от удара током на рисовом поле в индийском штате Ассам
Президент США Дональд Трамп с супругой торжественно встретили главную рождественскую елку страны. Шестиметровое дерево по традиции привезли в Белый дом на конной упряжке
Демонстранты заблокировали центр столицы Гаити, участники антиправительственных маршей возводят баррикады из покрышек. Поводом для протестов стал очередной коррупционный скандал: чиновники украли миллиарды долларов из программ помощи
Беременная Меган Маркл и принц Гарри посетили концерт Royal Variety Performance в театре Палладиум в Лондоне
Денис Пушилин официально вступил в должность главы Донецкой народной республики. Церемония инаугурации проходила в театре оперы и балета в центре Донецка
Хорватию заваливает снегом
Владимир Путин в Сочи начал традиционный цикл совещаний с руководством минобороны