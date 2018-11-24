Картинки дня: 24 ноября 2018 года, суббота

В Грузии отметили День Святого Георгия, считающегося покровителем государства.
Маркировка слитков золота на предприятии Красцветмет, Красноярск.
Рыбак вытаскивает сети из морской пены близ города Ченнаи, Индия.
Президент России Владимир Путин посетил Крым.
Российская фигуристка Евгения Медведева проиграла двум японкам короткую программу на этапе Гран-При во Франции и занимает третье место.
Уставший любитель шоппинга дремлет в торговом центре Нью-Йорка после "Черной пятницы".
Участники антиправительственных беспорядков в столице Гаити лежат на земле после того, как полиция открыла огонь.
Ночная гроза в Средиземном море, сфотографированная с берегов порта Ашкелон, Израиль.
Жители японского города Осака празднуют победу в конкурсе за право принять международную выставку ЭКСПО-2025.