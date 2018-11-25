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Картинки дня: 25 ноября 2018 года, воскресенье

Болельщик сборной Франции переживает во время игры теннисного Кубка Дэвиса против хорватов.

В Лондоне акции "зеленых", протестующих против бездействия правительства в эру изменения климата, стали причиной транспортного коллапса.

Сторонница расширения прав ЛГБТ-сообщества плачет во время оглашения результатов референдума по этой теме на Тайване.

Член клуба "моржей" Григорий Броверман из Красноярска поливает свою девятилетнюю дочку ледяной водой.

Здание знаменитой сиднейской оперы подсвечено в сумерках на фоне залива Порт-Джексон.

Глава МИД России Сергей Лавров и его португальский коллега Аугушту Сантуш Силва по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами.

На улицах Бангкока состоялся необычный забег невест.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии.

В столице Франции недовольные планами властей повысить цены на бензин устроили массовые беспорядки.
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