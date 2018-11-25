Картинки дня: 25 ноября 2018 года, воскресенье

Болельщик сборной Франции переживает во время игры теннисного Кубка Дэвиса против хорватов.
В Лондоне акции "зеленых", протестующих против бездействия правительства в эру изменения климата, стали причиной транспортного коллапса.
Сторонница расширения прав ЛГБТ-сообщества плачет во время оглашения результатов референдума по этой теме на Тайване.
Член клуба "моржей" Григорий Броверман из Красноярска поливает свою девятилетнюю дочку ледяной водой.
Здание знаменитой сиднейской оперы подсвечено в сумерках на фоне залива Порт-Джексон.
Глава МИД России Сергей Лавров и его португальский коллега Аугушту Сантуш Силва по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами.
На улицах Бангкока состоялся необычный забег невест.
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии.
В столице Франции недовольные планами властей повысить цены на бензин устроили массовые беспорядки.