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Картинки дня: 26 ноября 2018 года, понедельник

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович празднует вместе с теннисистами победу сборной в финале Кубка Дэвиса.

Собравшиеся ждут похорон одного из лидеров боевиков-сепаратистов, убитого в столкновениях с индийскими спецслужбами в штате Кашмир.

Четвероногий болельщик у стадиона Уэмбли, где прошел матч по регби между сборными Англии и Австралии.

Бакинские моржи открыли новый купальный сезон под советским флагом.

Египетские ученые вскрыли обнаруженную ими гробницу времен фараонов Рамессидов (13 век до нашей эры).

Болельщики аргентинского футбольного клуба Ривер Плейт дразнят своих непримиримых соперников из Бока Хуниорс во время игры Кубка Либертадорес.

По меньшей мере 10 человек погибли в результате крушения яхты на озере Виктория в Африке.

Свыше сотни человек пострадали от химической атаки, устроенной боевиками в занятым правительственными войсками городе Алеппо.

Участники уличных протестов в Париже поожгли баррикады, установленные ими у Триумфальной арки.
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