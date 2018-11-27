Картинки дня: 27 ноября 2018 года, вторник

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон о введении Военного положения в ряде регионов страны.
Совбез ООН провел экстренное заседание в связи с конфликтом в Керченском проливе.
Катера катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" украинских ВМС в порту Керчи.
Облако пылевой бури накрывает китайский город Чжанъе.
Сотрудники НАСА радуются успешной посадке на Марс зонда "Инсайт".
Американцы применили слезоточивый газ, отгоняя участников "каравана мигрантов", попытавшихся прорваться через границу Мексики и США.
Роботы OriHime-D обслуживают гостей ресторана в Токио.
Полицейский на месте взрыва на рынке столицы Сомали, жертвами которого стали десять человек.
Сторонники радикальных украинских организаций проводят митинг у стен Верховной рады в Киеве.