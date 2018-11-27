Татьяна Тарасова с сыном Алексеем.
В Госдуме открылась выставка, посвященная 100-летию легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова.
В Госдуме открылась выставка, посвященная 100-летию легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова.
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков, Игорь Тузик и Татьяна Тарасова.
Владислав Третьяк
В Госдуме открылась выставка, посвященная 100-летию легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова.
В Госдуме открылась выставка, посвященная 100-летию легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова.
В Госдуме открылась выставка, посвященная 100-летию легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова.
В Госдуме открылась выставка, посвященная 100-летию легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова.