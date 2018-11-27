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В Госдуме открылась выставка, посвященная 100-летию легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова

Татьяна Тарасова с сыном Алексеем.

В Госдуме открылась выставка, посвященная 100-летию легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова.

В Госдуме открылась выставка, посвященная 100-летию легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова.

Олег Меньшиков

Олег Меньшиков, Игорь Тузик и Татьяна Тарасова.

Владислав Третьяк

В Госдуме открылась выставка, посвященная 100-летию легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова.

В Госдуме открылась выставка, посвященная 100-летию легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова.

В Госдуме открылась выставка, посвященная 100-летию легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова.

В Госдуме открылась выставка, посвященная 100-летию легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова.
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