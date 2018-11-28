Картинки дня: 28 ноября 2018 года, среда

Столичный футбольный клуб ЦСКА вылетел из Лиги Чемпионов, уступив в Москве чешской "Виктории" со счетом 1:2.

В Симферополе суд арестовал до января украинских моряков, задержанных российскими пограничниками.

Посетители в заведении с ярким названием Трампбургер, открывшемся в Красноярске.

В Кремле состоялась церемония награждения государственными орденами и медалями, одним из лауреатов стал тренер "золотых" олимпийских хоккеистов Олег Знарок.

Тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выместил на бутылках с водой свои эмоции после забитого на последних минутах игры гола.

Истребители ВВС США, Великобритании и Франции совершают совместные маневры в небе над проливом Ла-Манш.

Мальчик играет на прозрачном полу, появившемся на одном из небоскребов Бангкока для привлечения отважных туристов.

В Тунисе прошел митинг недовольных визитом принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Каскадер с закрытыми глазами несется по вертикальной стене на мотоцикле на фестивале в Таиланде.