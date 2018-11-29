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Картинки дня: 29 ноября 2018 года, четверг

Участники уличных антиправительственных беспорядков в столице Гондураса отбрасывают в сторону заряд со слезоточивым газом.

Кронпринцесса Дании Мэри путешествует по Кении, где её нарядили в платье народности Калама.

Московский «Локомотив» со счетом 2:0 на своём поле переиграл турецкий «Галатасарай» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В Барселоне недовольные урезанием социальных гарантий пожарные провели пикет в правительственном квартале.

Киевский районный суд Симферополя до 25 января арестовал моряков украинских военных кораблей, которым ввиняется незаконное пересечение госграницы РФ в составе организованной группы.

Президент Украины Петр Порошенко посетил 169-й учебный центр Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области.

Дети играют с велосипедными покрышками на улицах столицы Бангладеш.

Папа римский Франциск I дожидается очередного гостя еженедельной аудиенции в Ватикане.

Девочка играет с надувным мячом в цветах флага США в палаточном лагере для мигрантов на границе Мексики и США.
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