Картинки дня: 30 ноября 2018 года, пятница

Девочка из каравана беженцев, пытающихся проникнуть в США из Мексики, гуляет в маминых туфлях по палаточному лагерю в мексиканской Тихуане, где прошли сильные дожди.
Китайцы встречают президента КНР Си Цзинпина в столице Аргентины, где пройдет саммит G20.
Фанаты немецкого клуба Айнтрахт устроили красочное шоу перед началом игры Лиги Европы УЕФА против Олимпика из Марселя.
Изображение президента США на улицах Буэнос-Айреса, где состоится саммит Большой двадцатки.
Аргентинские полицейские подготовились к проведению в столице страны саммита G20.
Поклонник актера индийского кино Раджиниканта празднует выход нового боевика с его участием - картина получила название "2.0".
Московский "Спартак" провел предпоследний матч в групповом этапе Лиги Европы УЕФА, в котором "красно-белые" дома уступили австрийскому "Рапиду" со счетом 1:2.
На красноярской фабрике елочных игрушек готовятся к предстоящим новогодним праздникам.
В Киеве прошел брифинг СБУ Украины, на котором заявили, что помимо тарана украинского буксира, против катеров в море было применено вооружение истребителя Су-30 и вертолета Ка-52.