Картинки дня: 1 декабря 2018 года, суббота

На территории американского штата Аляска произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков располагался к северу от города Анкориджа, в котором проживают около 300 тысяч человек

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-11" установлена на стартовый стол на космодроме Байконур в Казахстане

В ГУМе установили новогоднюю елку

В Бельгии вслед за Францией начались протесты против роста цен на топливо

На острове Чатем в Новой Зеландии умер 51 дельфин-гринда после того, как они массово выбросились на берег

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не поздоровались на церемонии фотографирования лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе

Впервые за последние десять с лишним лет из Южной Кореи в КНДР отправился поезд с официальными представителями Сеула, которые за 18 дней пути должны будут изучить и дать оценку состоянию железнодорожной инфраструктуры

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет

Украина запретила въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет