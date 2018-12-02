Картинки дня: 2 декабря 2018 года, воскресенье

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Число пострадавших увеличилось до 133. Задержаны более 400 человек

В Чехии реконструкторы отметили годовщину битвы при Аустерлице. 2 декабря в 1805 году армия Наполеона разгромила превосходящие его в полтора раза по численности русско-австрийские войска императоров Франца II и Александра I

Витрины магазинов на Манхеттене украсили к рождеству

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор был приведен к присяге

Шанхайский балет выступил с Лебединым озером в Берлине

Необычный арт-объект в виде Земли появился в Национальном историческом музее Лондона

Главный торговый центр Минска украсила новогодняя елка

Президент России Владимир Путин решил воспользоваться своим приездом в Аргентину на саммит G20 и посетил дворец Каса Росада с официальным визитом. Там он провел встречу с лидером принимающей страны Маурисио Макси

На Аляске множество жилых домов и зданий находятся в разрушенном состоянии после мощного землетрясения