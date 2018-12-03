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Картинки дня: 3 декабря 2018 года, понедельник

В австрийской столице прошел костюмированный парад в честь Крампуса, злого напарника Санты, который наказывает непослушных детей

В Лондоне состоялся традиционный забег Санта-Клаусов, в котором приняли участие несколько тысяч человек

На неделе моды в Нью-Йорке прошел показ Versace

Французская полиция задержала на минувших выходных 378 человек во время протестов, которые сопровождались крупными беспорядками в Париже

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, победив на президентских выборах в Мексике заявил, что будет летать коммерческими рейсами. Весь президентский авиапарк будет выставлен на продажу, включая самолет Boeing Dreamliner

«Селтик» в 18-й раз стал обладателем Кубка шотландской лиги. В финальном матче этот клуб победил «Абердин» со счетом 1:0

Иудеи по всему миру празднуют Хануку. Праздник традиционно продлится восемь дней

В Казахстане прошли соревнования по соколиной охоте

Сборная России по футболу в результате жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попала в группу I, где ей предстоит сыграть с командами Бельгии, Кипра, Шотландии, Казахстана и Сан-Марино
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НАТО рассматривает возможность сотрудничества с Боснией и Герцеговиной
ГИБДД России предложили создать беспилотные такси и общественный транспорт
Умер Альберт Фрер - самый богатый человек Бельгии
Производители коньяка просят на 30% поднять цены на продукцию
В УЕФА заявили о начале использования системы VAR на матчах Лиги чемпионов
Система распознавания лиц заработает в Москве в 2019 году
Главную новогоднюю елку страны срубят в Подмосковье 16 декабря
В китайском интернет магазине продают чехлы для смартфонов с изображением Петра Порошенко
Суд Греции объявит решение об экстрадиции Александра Винника во Францию 19 декабря
Глава МИД Германии намерен встретиться с Лавровым и Климкиным в рамках ОБСЕ
В МВД предложили уменьшить нагрузку на участковых
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После подорожания нефти курс рубля вырос к доллару и евро
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Представители МИД Сирии прокомментировали ракетный удар, нанесенный силами западной коалиции
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Во Франции протестующие «желтые жилеты» потребовали отставки правительства