Картинки дня: 3 декабря 2018 года, понедельник

В австрийской столице прошел костюмированный парад в честь Крампуса, злого напарника Санты, который наказывает непослушных детей

В Лондоне состоялся традиционный забег Санта-Клаусов, в котором приняли участие несколько тысяч человек

На неделе моды в Нью-Йорке прошел показ Versace

Французская полиция задержала на минувших выходных 378 человек во время протестов, которые сопровождались крупными беспорядками в Париже

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, победив на президентских выборах в Мексике заявил, что будет летать коммерческими рейсами. Весь президентский авиапарк будет выставлен на продажу, включая самолет Boeing Dreamliner

«Селтик» в 18-й раз стал обладателем Кубка шотландской лиги. В финальном матче этот клуб победил «Абердин» со счетом 1:0

Иудеи по всему миру празднуют Хануку. Праздник традиционно продлится восемь дней

В Казахстане прошли соревнования по соколиной охоте

Сборная России по футболу в результате жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попала в группу I, где ей предстоит сыграть с командами Бельгии, Кипра, Шотландии, Казахстана и Сан-Марино