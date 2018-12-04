Картинки дня: 4 декабря 2018 года, вторник

Самая дорогая рождественская елка установлена в Мюнхене. Она появилась в офисе компании, которая занимается торговлей драгоценными металлами и представляет собой пирамиду, сложенную из золотых монет

Так проходят занятия китайского спецназа

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2018 года. Награду он приехал получать с женой и детьми

Ущерб от акций протеста движения "желтые жилеты", которые прошли в Париже, составил, по предварительным оценкам, свыше 3 миллионов евро

Центр Берлина украсили к Рождеству

C Байконура успешно стартовала ракета-носитель с пилотируемым кораблем Союз. На борту новый экипаж Международной космической станции. Россиянин Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн должны провести на МКС 194 дня

Собака-компаньон Салли, верно служившая бывшему президенту США Джорджу Бушу-старшему, у гроба политика в его родном Хьюстоне.

Украина начала учения с тяжелой техникой и боевой авиацией в Черниговской области

С минуты молчания в память об экс-президенте США Джордже Буше-старшем началась работа на Нью-Йоркской фондовой бирже