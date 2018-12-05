Картинки дня: 5 декабря 2018 года, среда

Женщины молятся за упокоение слона-самца который скончался от травм после боя с другим слоном недалеко от индийского города Нагаон

Дональд Трамп с супругой Меланьей почтили память Джорджа Буша — старшего. Посещение было кратким, никаких речей Трамп не произносил, он лишь отдал честь, стоя перед гробом

На рождественской ярмарке в Берлине открыли каток в форме кольца

Более 20 торнадо пронеслись по США за последнюю неделю

Показ CHANEL состоялся на Неделе моды в Нью-Йорке

Власти Франции из-за протестов по всей стране на полгода отложили повышение налога на топливо

Первый в мире мотоцикл, напечатанный на 3D-принтере, представили в Германии

В Берлинском океанариуме поселился Санта-Клаус

В жаркой тропической бразилии тоже готовятся к встрече Рождества