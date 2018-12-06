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Картинки дня: 6 декабря 2018 года, четверг

SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9 после запуска Dragon. Как сообщил глава компании Илон Маск, при попытке посадки отказал один из элементов, из-за чего ступень приводнилась в океане

В Китае прошли традиционные соревнования по борьбе с быками

Королева Великобритании Елизавета II посетила детскую благотворительную организацию Coram. Поводом для визита стало открытие нового центра "Королева Елизавета II", названного в честь королевы

В столице Египта Каире проходит выставка вооружений

Джордж Буш — младший не смог сдержать слез, выступая на церемонии прощания со своим отцом, 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим

В Голливуде прошла премьера фильма «Голос люкс» с участием Натали Портман

В мексиканской Тихуане сейчас находится более шести тысяч беженцев из «каравана мигрантов» направлявшегося из Центральной Америки в США

Украинские порты в Азовском море более, чем вдвое сократили грузопоток и начали увольнять сотрудников

Президент России Владимир Путин провел частную встречу с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном
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