Картинки дня: 6 декабря 2018 года, четверг

SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9 после запуска Dragon. Как сообщил глава компании Илон Маск, при попытке посадки отказал один из элементов, из-за чего ступень приводнилась в океане
В Китае прошли традиционные соревнования по борьбе с быками
Королева Великобритании Елизавета II посетила детскую благотворительную организацию Coram. Поводом для визита стало открытие нового центра "Королева Елизавета II", названного в честь королевы
В столице Египта Каире проходит выставка вооружений
Джордж Буш — младший не смог сдержать слез, выступая на церемонии прощания со своим отцом, 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим
В Голливуде прошла премьера фильма «Голос люкс» с участием Натали Портман
В мексиканской Тихуане сейчас находится более шести тысяч беженцев из «каравана мигрантов» направлявшегося из Центральной Америки в США
Украинские порты в Азовском море более, чем вдвое сократили грузопоток и начали увольнять сотрудников
Президент России Владимир Путин провел частную встречу с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном