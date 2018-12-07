Картинки дня: 7 декабря 2018 года, пятница
Аукционный дом Bonhams выставит на торги эскизы костюмов Джона Молло для фильмов "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда"
Фестиваль света проходит во французском Лионе
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Устричный фестиваль открылся в Париже
Полиция Нью-Йорка эвакуировала здание Тайм-Уорнер-Центра на Манхэттене, где находится бюро телеканала CNN, из-за сообщений о возможном взрывном устройстве
В Техасе в городе Колледж-Стэйшн похоронили 41-го президента США Джорджа Буша-старшего
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На Украине продолжается переброска войск к российской границе
В Канаде по запросу американских властей арестовали финансового директора, дочь главы Huawei Мэн Ванчжоу