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Картинки дня: 7 декабря 2018 года, пятница

Аукционный дом Bonhams выставит на торги эскизы костюмов Джона Молло для фильмов "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда"

Фестиваль света проходит во французском Лионе

В Лондоне  у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит прошла церемония зажжения огней на рождественской ели

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Устричный фестиваль открылся в Париже

Полиция Нью-Йорка эвакуировала здание Тайм-Уорнер-Центра на Манхэттене, где находится бюро телеканала CNN, из-за сообщений о возможном взрывном устройстве

В Техасе в городе Колледж-Стэйшн похоронили 41-го президента США Джорджа Буша-старшего

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На Украине продолжается переброска войск к российской границе

В Канаде по запросу американских властей арестовали финансового директора, дочь главы Huawei Мэн Ванчжоу
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