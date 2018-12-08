Kартинки дня: 9 декабря 2018 года, воскресенье

В Москве открылся 18-й съезд российской партии «Единая Россия».
Стоявшее в порту Владивостока рыболовецкое судно Северной Кореи сорвало с якоря и выбросило на берег.
Беженец из стран Центральной Америки пытается сделать подкоп в районе границы Мексики и США.
Выпускники летной школы бразильских ВВС празднуют выпуск.
Морозное утро в окрестностях города Шринагар, Индия.
Уличный рисунок художника Бэнкси в портовом британском городе Довер, посвященный выходу Соединенного Королевства из ЕС.
Правящая партия Германии, Христианско-демократический союз, избрала нового председателя - ей стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Победитель сезона-2018 пилот Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон перед началом церемонии награждения Чемпионов мира по автомобильному спорту в Санкт-Петербурге.
В Донецке прошел День георгиевской ленты.