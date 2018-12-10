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Kартинки дня: 10 декабря 2018 года, понедельник

В столице Аргентины фанаты футбольного клуба Ривер Плейт бурно отметили победу своих любимцев в Кубке Либертадорес, дело дошло до уличных беспорядков и столкновений с полицией.

Участница конкурса по поеданию перцев чили, прошедшего в китайской провинции Шаньси.

Участники пикета за выход Британии из Евросоюза в Лондоне фотографируются с маской Дональда Трампа.

Панды резвятся на снегу в вольере зоопарка города Шеньчжень, КНР.

Мигранты, выловленные береговой охраной Испании, движутся к пункту временного содержания.

Специальная бригада обрабатывает дом жертвы лихорадки Эбола в столице Демократической республики Конго.

В Бостоне прошел традиционный рождественский забег в плавках и купальниках.

Маленькие посетители одного из торговых центров в Пенсильвании, США, рыдают на коленках местного Санты.

Не менее 30 человек пострадали в ходе разгона уличных протестов, вновь охвативших в прошедший уикенд столицу Франции.
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