Kартинки дня: 11 декабря 2018 года, вторник

В Сан-Диего американские полицейские провели ряд задержаний на митинге в поддержку мигрантов.
Смельчак пытается оседлать очередную волну на пляже Пунта Галея, Испания.
Магазин по продаже традиционных арабских светильников в Бахрейне.
Французы слушают президента страны Эммануэля Макрона, который выступил с телеобращением к нации.
В канадском Ванкувере прошли пикеты в поддержку арестованного здесь финансового директора китайской компании Huawei.
Брюссельская полиция применила слезоточивый газ для разгона акции "желтых жилетов".
Мужчина несет связку травы на корм скоту по дороге в пакистанском городе Пешавар.
Рыбалка на берегу Енисея, Красноярский край.
Работник одной из фармацевтических корпораций Китая проверяет своих подопечных - специально выращиваемых тараканов.