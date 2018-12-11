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Kартинки дня: 11 декабря 2018 года, вторник

В Сан-Диего американские полицейские провели ряд задержаний на митинге в поддержку мигрантов.

Смельчак пытается оседлать очередную волну на пляже Пунта Галея, Испания.

Магазин по продаже традиционных арабских светильников в Бахрейне.

Французы слушают президента страны Эммануэля Макрона, который выступил с телеобращением к нации.

В канадском Ванкувере прошли пикеты в поддержку арестованного здесь финансового директора китайской компании Huawei.

Брюссельская полиция применила слезоточивый газ для разгона акции "желтых жилетов".

Мужчина несет связку травы на корм скоту по дороге в пакистанском городе Пешавар.

Рыбалка на берегу Енисея, Красноярский край.

Работник одной из фармацевтических корпораций Китая проверяет своих подопечных - специально выращиваемых тараканов.
Новости 24
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