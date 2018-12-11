Фотогалереи
Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил футбольную премию «Джентльмен года» - 2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил футбольную премию «Джентльмен года» - 2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил футбольную премию «Джентльмен года» - 2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил футбольную премию «Джентльмен года» - 2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил футбольную премию «Джентльмен года» - 2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил футбольную премию «Джентльмен года» - 2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил футбольную премию «Джентльмен года» - 2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил футбольную премию «Джентльмен года» - 2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил футбольную премию «Джентльмен года» - 2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил футбольную премию «Джентльмен года» - 2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил футбольную премию «Джентльмен года» - 2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил футбольную премию «Джентльмен года» - 2018

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил футбольную премию «Джентльмен года» - 2018
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