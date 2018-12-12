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Kартинки дня: 12 декабря 2018 года, среда

Три человека погибли, 12 получили ранения в результате теракта в центре французского Страсбурга. Террорист открыл стрельбу по посетителям рождественской ярмарки.

Бразильская полиция провела масштабный рейд по пресечению незаконной добычи олова и вырубки леса в джунглях бассейна Амазонки.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в аэропорт Каракаса, Венесуэла. Самолеты примут участие в совместных учениях с венесуэльскими военными.

Сторонники и противники Брэксита поспорили у здания парламента в Лондоне.

Ученик школы Санта-Клаусов в Рио-де-Жанейро поправляет свою бороду.

В Стокгольме проходят переговоры по обмену пленными между участниками гражданской войны в Йемене.

Владимир Путин принял участие в открытии памятника писателю Александру Солженицыну в Москве.

В Москве простились с правозащитницей Людмилой Алексеевой, скончавшейся в субботу на 92-м году жизни.

Сторонники главной оппозиционной партии Индии, Индийского национального конгресса, празднуют победу на прошедших в стране выборах в законодательные собрания штатов.
Новости 24
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