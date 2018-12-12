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Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе.

Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.
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