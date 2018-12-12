Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.
Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.
Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.
Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.
Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.
Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.
Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.
Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.
Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка приняли Военную присягу в Музее Победы на Поклонной горе. Фото: пресс-служба ЗВО.