Kартинки дня: 13 декабря 2018 года, четверг

Папа римский Франциск благословляет беременную прихожанку во время аудиенции в Ватикане.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Заснеженная лестница стадиона "Олимпийский" в Киеве, где прошел матч Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - "Лион".
Московский футбольный клуб ЦСКА разгромил мадридский "Реал" на выезде со счетом 3:0.
Бывшего адвоката и помощника президента Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам лишения свободы за финансовые нарушения в ходе предвыборной кампании и дачу ложных показаний Конгрессу.
Президент РФ Владимир Путин выступил на торжественном приеме по случаю 25-летия принятия Конституции России.
Работницы фабрики H&M в Камбодже работают над очередной партией одежды.
Во французском Страсбурге усилены меры безопасности на всех рождественских ярмарках.
Новогодняя иллюминация на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.