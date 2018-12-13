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Kартинки дня: 13 декабря 2018 года, четверг

Папа римский Франциск благословляет беременную прихожанку во время аудиенции в Ватикане.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Заснеженная лестница стадиона "Олимпийский" в Киеве, где прошел матч Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - "Лион".

Московский футбольный клуб ЦСКА разгромил мадридский "Реал" на выезде со счетом 3:0.

Бывшего адвоката и помощника президента Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам лишения свободы за финансовые нарушения в ходе предвыборной кампании и дачу ложных показаний Конгрессу.

Президент РФ Владимир Путин выступил на торжественном приеме по случаю 25-летия принятия Конституции России.

Работницы фабрики H&M в Камбодже работают над очередной партией одежды.

Во французском Страсбурге усилены меры безопасности на всех рождественских ярмарках.

Новогодняя иллюминация на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
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