Фотогалереи
Kартинки дня: 13 декабря 2018 года, четверг

Папа римский Франциск благословляет беременную прихожанку во время аудиенции в Ватикане.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Заснеженная лестница стадиона "Олимпийский" в Киеве, где прошел матч Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - "Лион".

Московский футбольный клуб ЦСКА разгромил мадридский "Реал" на выезде со счетом 3:0.

Бывшего адвоката и помощника президента Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам лишения свободы за финансовые нарушения в ходе предвыборной кампании и дачу ложных показаний Конгрессу.

Президент РФ Владимир Путин выступил на торжественном приеме по случаю 25-летия принятия Конституции России.

Работницы фабрики H&M в Камбодже работают над очередной партией одежды.

Во французском Страсбурге усилены меры безопасности на всех рождественских ярмарках.

Новогодняя иллюминация на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Новости 24
Россиян призвали не пользоваться услугами контор, которые маскируются под официальные ведомства
Число жертв крушения поезда в Турции возросло до семи человек
Ученые нашли у свиней вещества, конкурирующие с химическими консервантами
Названа причина крушения скоростного поезда в Анкаре
Малоимущим должникам оставят прожиточный минимум при взыскании долгов
Треть российских дорог не имеет асфальтового покрытия
Украинский боксер Усик готов встать на защиту Киево-Печерской лавры
Бывший разработчик «ВКонтакте» создал анонимный мессенджер
Новогодние подарки для детей подорожали на 24 процента
Истребитель ВВС США упал в океан во время учений на Гавайях
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Турции
Президенты США и Мексики обсудили вопросы миграции
В здании московского Театра сатиры обнаружен труп мужчины
В США стали опасаться применения Россией “мертвой руки”
В Китае задержан канадец, организовавший встречи Ким Чен Ына и Родмана
ГИБДД ввела мораторий на новые изменения в правила дорожного движения
Погода в Москве на 13 декабря 2018 года: в городе похолодает на пару градусов
Пентагон назвал недопустимыми односторонние действия Турции в Сирии
Фильм “Нюрнберг” будет основан на ранее неизвестных документах
Рейс с туристами “Жемчужной реки” прибудет в Хабаровск 14 декабря
В США россиянина Никулина перевели из тюрьмы в клинику
Глава МИД Канады: Будущее финдиректора Huawei должен решать суд
Полиция Австрии не может подтвердить, что российским биатлонистам предъявили обвинения
Командир еще одного украинского судна отказался давать показания
Посольство РФ в Австрии разберется в ситуации с российскими биатлонистами
Сенатор США признал отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией
Мэй назвала своей главной целью обеспечение Brexit
Российских биатлонистов в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил
В Тасмании нашли самое высокое лиственное дерево