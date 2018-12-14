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Kартинки дня: 14 декабря 2018 года, пятница

Экологи из Greenpeacе проекцией отобразили портрет Ангелы Меркель на одной из крупнейших угольных ТЭЦ Германии. Надпись под фото: "Глобальное потепление - нерешенная проблема".

У здания парламента в Будапеште прошел антиправительтсвенный митинг. Собравшиеся протестовали против принятия депутатами опоправок в трудовой кодекс, расширяющих права работодателей за счет работников.

Жители Страсбурга несут цветы к мемориалу памяти жертв теракта на рождественской площади.

Американская компания Virgin Galactic провела успешное испытание туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo, который впервые поднялся на высоту 82,7 км.

Первая леди США Мелания Трамп посетила детскую больницу в Вашингтоне и почитала сказки маленьким пациентам.

Сборная России по хоккею в серии послематчевых бросков переиграла шведов в первом матче домашнего этапа Евротура.

В Китае отметили годовщину трагедии Нанкинской резни 1937 года.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде пловец Кирилл Пригода стал чемпионом мира и установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом.

Промышленные альпинисты в костюмах символов 2018 и 2019 года заняты мытьем окон на одном из небоскребов Токио.
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