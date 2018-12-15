Картинки дня: 15 декабря 2018 года, суббота

Во Франции возобновились массовые акции протеста. Это уже пятая волна протестов в стране с 17 ноября

Женская сборная России впервые за 12 лет вышла в финал чемпионата Европы по гандболу. Наши спортсменки обыграли в полуфинале команду Румынии со счетом 28:22

В Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество"

На верфи, расположенной на территории военно-морской базы ВМС Бразилии в городе Итагуаи, была спущена на воду головная дизель-электрическая подводная лодка типа «Риачуэло»

102-летняя жительница Австралии прыгнула с парашютом. Целью такого поступка стал сбор средств на исследование мотонейронной болезни, от нее скончалась ее дочь в 67 лет​. Австралийка стала самой пожилой парашютисткой в мире

В Лондоне установили таящие глыбы льда/ Инсталляция принадлежит скандинавскому художнику Олафуру Элиассону, целью которой является привлечение большего внимания к проблемам глобального потепления

Мексиканские пограничники задержали на границе с США группу из 12 мигрантов, пытавшихся перелезь через барьер

Во француском Страсбурге вандалы осквернили еврейские могилы

Тысячи верующих собрались на Софийской площади Киева в ожидании «объединительного собора»