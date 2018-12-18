Фото дня. Москва

Мужская сборная России стала победителем комбинированной эстафеты 4х50 м, прошедшей в китайском Ханчжоу на чемпионате мира по плаванию в короткой воде

Пять девушек устроили голый перформанс во Франции во время протестов против повышения цен на бензин. Активистки встали прямо правоохранителей и так, лицом к лицу, оставались на протяжении получаса. За все это время девушки не произнесли ни одного слова