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Картинки дня: 16 декабря 2018 года, воскресенье

Мужская сборная России стала победителем комбинированной эстафеты 4х50 м, прошедшей в китайском Ханчжоу на чемпионате мира по плаванию в короткой воде

Христиане Сирии готовятся к встрече Рождества

В Москве проходит вестиваль "Путешествие в Рождество"

Десять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Швейцарии. ДТП произошло около 4 утра недалеко от Цюриха. Автобус, направлявшийся из Генуи в Цюрих, занесло, и он врезался в стену

Победой российской сборной завершился второй хоккейный матч с командой Чехии на Кубке Первого канала. Счет составил 7:2 в пользу России

Забег дедов Морозов состоялся в Минске

Столкновения сторонников оппозиции и грузинской полиции произошли на перекрытой правоохранительными органами трассе, соединяющей Тбилиси и Телави, где сегодня состоялась инаугурация президента Саломе Зурабишвили

Нетронутую древнеегипетскую гробницу возрастом более четырех тысяч лет обнаружили археологи в районе некрополя Саккара под Каиром

Предстоятелем “новой церкви” на Украине избран “митрополит” неканонической церковной структуры Епифаний Думенко. Предстоятеля "новой церкви на Украине" выбрали на "объединительном соборе" в Киеве, который проходил за закрытыми дверями
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Глава «единой украинской церкви» выбрал кафедральный собор
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МИД РФ обратится в ОБСЕ из-за сообщений о попытках Би-би-си обвинить Россию в протестах во Франции
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Глава МИД Турции заявил, что США прорабатывают возможность экстрадиции Гюлена
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