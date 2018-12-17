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Картинки дня: 17 декабря 2018 года, понедельник

В Барселоне защитники животных провели акцию протеста против использования кожи и меха в одежде. Около 30 человек разделись и облили себя краской, символизирующей кровь, после чего легли на землю на площади Каталония

В Бангкоке состоялся финал международного конкурса «Мисс Вселенная». В этом году корону вручили представительнице Филиппин Катрионе Грэй

В Индонезии проснулся один из крупнейших вулканов страны. Мощное извержение вулкана Сопутан на острове Сулавеси подняло столб дыма и пепла на высоту почти 5 км над уровнем моря

Несколько тысяч человек в Брюсселе приняли участие в демонстрациях против принятого премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем пакта ООН по миграции

Самолеты раскрасили небо в цвета итальянского флага перед началом этапа кубка мира по гигантскому слалому в местечке Альта Бадия в Альпах

На севере Японии, в городе Саппоро в кафе взорвался газ. Здание обрушилось почти полностью

Французские гандболистки оказались сильнее российской сборной по итогам финального матча чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 21:24 Подробности: https://regnum.ru/news/2538619.html Любое использование материалов допускается только при наличи

Избранная президентом Грузии Саломе Зурабишвили вступила в должность главы государства

Сборная России по хоккею разгромила Финляндию со счетом 5:0 на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге и завоевала Кубок Первого Канала
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