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Картинки дня: 18 декабря 2018 года, вторник

Сильный шторм обрушился на западное побережье США

Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 8 февраля. Сегодня защита пыталась оспорить их арест, но безуспешно

В Будапеште прошла очередная акция протеста против некоторых положений нового трудового законодательства

На острове Сулавеси в Индонезии продолжает извергаться самый крупный вулкан страны Сопутан. Высота пепельного столба составляет почти 5 км над уровнем моря

Санта-Клаус в токийском океанариуме устраивает ежедневные рождественские шоу

Китай за последние 40 лет смог добиться убедительной победы над коррупцией в рядах Коммунистической партии и государственных структур. Об этом в ходе выступления по случаю 40-летия политики реформ и открытости заявил председатель КНР Си Цзиньпин

В Москве продолжается фестиваль "Путешествие в Рождество"

Минск заваливает снегом

В Чили протестуют портовые рабочие
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