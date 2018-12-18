Картинки дня: 18 декабря 2018 года, вторник

Сильный шторм обрушился на западное побережье США
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом до 8 февраля. Сегодня защита пыталась оспорить их арест, но безуспешно
В Будапеште прошла очередная акция протеста против некоторых положений нового трудового законодательства
На острове Сулавеси в Индонезии продолжает извергаться самый крупный вулкан страны Сопутан. Высота пепельного столба составляет почти 5 км над уровнем моря
Санта-Клаус в токийском океанариуме устраивает ежедневные рождественские шоу
Китай за последние 40 лет смог добиться убедительной победы над коррупцией в рядах Коммунистической партии и государственных структур. Об этом в ходе выступления по случаю 40-летия политики реформ и открытости заявил председатель КНР Си Цзиньпин
В Москве продолжается фестиваль "Путешествие в Рождество"
Минск заваливает снегом
В Чили протестуют портовые рабочие