Картинки дня: 19 декабря 2018 года, среда

Капитан "Барселоны" Лионель Месси на торжественной церемонии получил "Золотую бутсу". В сезоне-2017/18 он забил 34 гола в чемпионате Испании. Для аргентинца это рекордная пятая награда

В результате сильного пожара в городе Манаус на севере Бразилии уничтожено около 600 домов

Меган Маркл посетила дом престарелых для британских артистов, который находится под патронажем Королевской благотворительной организации

В Японии создали робота в виде пингвина. Он предназначен для имитации привязанности к пользователям, которые проявляют к нему доброту

Центр Минска украсили к Новому году

Сухогруз мурманского морского пароходства "Кузьма Минин" сняли с мели у берегов Британии

В немецком Дрездене четыре зебры убежали из рождественского цирка к набережной реки Эльба. Их удалось поймать, однако позже одно из животных скончалось от сердечной недостаточности

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 8 февраля 2019 года. Такое решение принял Мосгорсуд