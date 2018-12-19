В Госдуме прошло последнее пленарное заседание осенней сессии
В Госдуме прошло последнее пленарное заседание осенней сессии
В Госдуме прошло последнее пленарное заседание осенней сессии
В Госдуме прошло последнее пленарное заседание осенней сессии
В Госдуме прошло последнее пленарное заседание осенней сессии
В Госдуме прошло последнее пленарное заседание осенней сессии
В Госдуме прошло последнее пленарное заседание осенней сессии
В Госдуме прошло последнее пленарное заседание осенней сессии
В Госдуме прошло последнее пленарное заседание осенней сессии
В Госдуме прошло последнее пленарное заседание осенней сессии
В Госдуме прошло последнее пленарное заседание осенней сессии
В Госдуме прошло последнее пленарное заседание осенней сессии