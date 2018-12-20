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Картинки дня: 20 декабря 2018 года, четверг

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа Международной космической станции, а также с контейнерами с пробами из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля, совершил посадку в Казахстане

Шоу с гигантскими скатами устроил Санта-Клаус в океанариуме Сингапура

В Москве прошла ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

После заявления Дональда Трампа, что США окончательно «победили ИГ в Сирии», Белый дом официально объявил о выводе американских войск из арабской республики

На Украине начались учения морских пехотинцев и резервистов

В Королевском лондонском цирке начался международный цирковой фестиваль

В Харбине заканчивается строительство их знаменитого лебяного города

В результате сильного пожара в городе Манаус на севере Бразилии уничтожено около 600 домов
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Специалисты приступили к изучению отверстия на обшивке «Союза МС-09»
Туристические визы в США в 2019 году подорожают почти вдвое
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В Германии машина врезалась в автобусную остановку
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Суд признал законным отказ Пономареву в посещении церемонии прощания с Алексеевой