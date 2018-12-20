Картинки дня: 20 декабря 2018 года, четверг

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа Международной космической станции, а также с контейнерами с пробами из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля, совершил посадку в Казахстане
Шоу с гигантскими скатами устроил Санта-Клаус в океанариуме Сингапура
В Москве прошла ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
После заявления Дональда Трампа, что США окончательно «победили ИГ в Сирии», Белый дом официально объявил о выводе американских войск из арабской республики
На Украине начались учения морских пехотинцев и резервистов
В Королевском лондонском цирке начался международный цирковой фестиваль
В Харбине заканчивается строительство их знаменитого лебяного города
В результате сильного пожара в городе Манаус на севере Бразилии уничтожено около 600 домов