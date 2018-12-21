На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"
На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"
На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"
На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"
На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"
На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"
На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"
На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"
На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"
На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"
На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"
На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"
На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"
На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"