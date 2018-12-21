Фотогалереи
На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"

На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"

На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"

На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"

На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"

На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"

На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"

На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"

На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"

На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"

На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"

На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"

На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"

На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"

На льду ВТБ Арены состоялась премьера шоу Евгения Плющенко "Лебединое озеро"
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