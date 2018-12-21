Картинки дня: 21 декабря 2018 года, пятница

Депутаты Верховной рады устроили массовую драку в стенах парламента. Конфликт произошел после принятия закона, лишающего каноническую Украинскую православную церковь ее названия

Дед Мороз и его финский родственник Йоулупукки встретились и обменялись подарками на пограничном переходе в Ленинградской области

В Париже прошел мотопробег Санта-Класуов

Сторонники независимости Каталонии с самого утра пятницы начали акции протеста против правительства Испании

В немецком городе Реклингхаузен автомобиль протаранил автобусную остановку с людьми. В результате инцидента пострадали девять человек

20 декабря 2018 года прошла большая пресс-конференция Владимира Путина. Это уже четырнадцатая пресс-конференция, и продолжалась она 3 часа 44 минуты

На австралийский город Сидней обрушился град. Градины размером с теннисный мяч пробивали крыши и окна домов и автомобилей

Дональд Трамп заявил, что министр обороны Джеймс Мэттис в конце февраля покинет свой пост. Сам глава Пентагона пожелал президенту США найти кандидата, у которого будут схожие с ним взгляды

Нью-йоркский суд отклонил ходатайства стороны защиты американского продюсера Харви Вайнштейна и оставил в силе обвинения в сексуальных домогательствах Подробности: https://regnum.ru/news/2541825.html Любое использование материалов допускается толь