Фотогалереи
Картинки дня: 22 декабря 2018 года, суббота

Уличные беспорядки в иракском городе Басра. Протестующие недовольны безработицей и плохим состоянием социальной инфраструктуры.

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел заседание Наблюдательного совета госкорпорации развития "ВЭБ.РФ".

Подводный Санта-Клаус фотографируется в компании акулы в океанариуме Антиба.

В бывшем шахтерском городе Ботропе закрылась последняя в Германии угольная шахта.

Жители Одессы рассматривают корабль ВМС Великобритании HMS Echo в порту города.

Между протестующими из-за заседания совета министров Испании в Барселоне и полицией произошли жестки столкновения.

Мексика, двое выходцев из Гондураса позируют фотографу на фоне стены, отделяющих их от территории США.

Роскомнадзор начал проверку контента британского информационного портала и телеканала «Би-би-си».

Президент США Дональд Трамп готовится выйти к журналистам с сообщением о подписании нового законопроекта о сельском хозяйстве.
Новости 24
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