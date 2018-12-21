Картинки дня: 22 декабря 2018 года, суббота

Уличные беспорядки в иракском городе Басра. Протестующие недовольны безработицей и плохим состоянием социальной инфраструктуры.
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел заседание Наблюдательного совета госкорпорации развития "ВЭБ.РФ".
Подводный Санта-Клаус фотографируется в компании акулы в океанариуме Антиба.
В бывшем шахтерском городе Ботропе закрылась последняя в Германии угольная шахта.
Жители Одессы рассматривают корабль ВМС Великобритании HMS Echo в порту города.
Между протестующими из-за заседания совета министров Испании в Барселоне и полицией произошли жестки столкновения.
Мексика, двое выходцев из Гондураса позируют фотографу на фоне стены, отделяющих их от территории США.
Роскомнадзор начал проверку контента британского информационного портала и телеканала «Би-би-си».
Президент США Дональд Трамп готовится выйти к журналистам с сообщением о подписании нового законопроекта о сельском хозяйстве.