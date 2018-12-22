Картинки дня: 23 декабря 2018 года, воскресенье

Поклонник английского футбольного клуба "Манчестер сити" наблюдает за матчем своих любимцев.
Во Франции "желтые жилеты" вновь устроили стычки с полицией.
Жительница окраин Донецка осматривает повреждения после новых обстрелов жилых домов.
Праздничный салют из шампанского в киоске, в котором был продан выигравший билет испанской рождественской лотереи Эль Гордо.
День зимнего солнцестояния традиционно привлекает любителей магических наук в Стоунхендж.
Новогоднее настроение царит на горнолыжных склонах в Красноярском крае.
Воронка от взрыва, прогремевшего в субботу у президентского дворца в столице Сомали Могадишо. Теракт унес 16 жизней.
Мигранты из Гондураса пытаются перелезть через стену, отделяющую Мексику от США.
В Будапеште возобновились акции протеста недовольных новым трудовым законодательством.