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Картинки дня: 23 декабря 2018 года, воскресенье

Поклонник английского футбольного клуба "Манчестер сити" наблюдает за матчем своих любимцев.

Во Франции "желтые жилеты" вновь устроили стычки с полицией.

Жительница окраин Донецка осматривает повреждения после новых обстрелов жилых домов.

Праздничный салют из шампанского в киоске, в котором был продан выигравший билет испанской рождественской лотереи Эль Гордо.

День зимнего солнцестояния традиционно привлекает любителей магических наук в Стоунхендж.

Новогоднее настроение царит на горнолыжных склонах в Красноярском крае.

Воронка от взрыва, прогремевшего в субботу у президентского дворца в столице Сомали Могадишо. Теракт унес 16 жизней.

Мигранты из Гондураса пытаются перелезть через стену, отделяющую Мексику от США.

В Будапеште возобновились акции протеста недовольных новым трудовым законодательством.
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