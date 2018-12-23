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Картинки дня: 24 декабря 2018 года, понедельник

Отважные канатоходцы преодолевают свой путь в горах провинции Юньнань, Китай.

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, превысило две сотни человек.

В Москве прошел благотворительный забег Дедов-Морозов.

Похороны боевика, погибшего в перестрелке с индийскими военными, в пакистанском Кашмире.

Около 60 тыс человек пришли поздравить императора Японии Акихито с 85-летием.

В США федеральное правительство частично приостановило работу из-за отсутствия соглашения между президентом Дональдом Трампом и конгрессом.

Новый главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер одержал свою первую победу на этом посту.

Мадридский футбольный клуб «Реал» разгромил «Аль-Айн» из ОАЭ и стал победителем клубного чемпионата мира.

Несколько тысяч человек приняли участие в антиправительственном шествии по центру Белграда.
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