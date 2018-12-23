Картинки дня: 24 декабря 2018 года, понедельник

Отважные канатоходцы преодолевают свой путь в горах провинции Юньнань, Китай.
Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, превысило две сотни человек.
В Москве прошел благотворительный забег Дедов-Морозов.
Похороны боевика, погибшего в перестрелке с индийскими военными, в пакистанском Кашмире.
Около 60 тыс человек пришли поздравить императора Японии Акихито с 85-летием.
В США федеральное правительство частично приостановило работу из-за отсутствия соглашения между президентом Дональдом Трампом и конгрессом.
Новый главный тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер одержал свою первую победу на этом посту.
Мадридский футбольный клуб «Реал» разгромил «Аль-Айн» из ОАЭ и стал победителем клубного чемпионата мира.
Несколько тысяч человек приняли участие в антиправительственном шествии по центру Белграда.