Картинки дня: 25 декабря 2018 года, понедельник

Индонезийский полицейский стоит на месте бывшего отеля, уничтоженного волной Цунами.
В Буэнос-Айресе прошел парад футбольного клуба "Ривер Плейт", победившего в главном клубном турнире Латинской Америки.
Китайский Харбин стал местом проведения традиционного фестиваля ледяной архитектуры.
Житель Дели кормит чаек в утреннем тумане реки Джанма.
В Гватемалу доставили тело семилетней девочки, которая скончалась после задержания американскими пограничниками на границе с Мексикой.
Вид на Луну через рождественские украшения столицы Мальты.
Извержение вулкана Кракатау в Индонезии, которое может стать причиной нового цунами.
Один из ювелирных концернов Индии провел массовую благотворительную церемонию бракосочетания для 261 пары. На фото - будущие невесты, среди которых есть шесть мусульманок и три христианки.
Во время рождественского забега Санта-Клаусов в городе Скопье, Македония.