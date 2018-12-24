Фотогалереи
Картинки дня: 25 декабря 2018 года, понедельник

Индонезийский полицейский стоит на месте бывшего отеля, уничтоженного волной Цунами.

В Буэнос-Айресе прошел парад футбольного клуба "Ривер Плейт", победившего в главном клубном турнире Латинской Америки.

Китайский Харбин стал местом проведения традиционного фестиваля ледяной архитектуры.

Житель Дели кормит чаек в утреннем тумане реки Джанма.

В Гватемалу доставили тело семилетней девочки, которая скончалась после задержания американскими пограничниками на границе с Мексикой.

Вид на Луну через рождественские украшения столицы Мальты.

Извержение вулкана Кракатау в Индонезии, которое может стать причиной нового цунами.

Один из ювелирных концернов Индии провел массовую благотворительную церемонию бракосочетания для 261 пары. На фото - будущие невесты, среди которых есть шесть мусульманок и три христианки.

Во время рождественского забега Санта-Клаусов в городе Скопье, Македония.
Новости 24
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