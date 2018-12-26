Картинки дня: 26 декабря 2018 года, среда

Жители районов Индонезии, пострадавших от цунами, осматривают останки своих домов.
Столичный метрополитен устроил распродажу старых знаков навигации, демонтированных со станций подземки.
Президент России Владимир Путин позвонил тяжелобольному 15-летнему школьнику из башкирского города Сибай Арслану Каипкулову, которому помог исполнить мечту снять видеоролик про борт №1
В Москве прошли четырехчасовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Российский биатлонист Антон Шипулин заявил о завершении спортивной карьеры.
Врачи изучают снимки пациента, пострадавшего от теракта в центре Кабула.
Китайские мастерские готовят уличные украшения к предстоящему празднованию Нового года по Лунному календарю.
Папа римский Франциск I во время рождественской службы в Ватикане.
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