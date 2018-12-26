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Президент провел традиционную предновогоднюю встречу с кабинетом правительства

Президент провел традиционную предновогоднюю встречу с кабинетом правительства

Президент провел традиционную предновогоднюю встречу с кабинетом правительства

Президент провел традиционную предновогоднюю встречу с кабинетом правительства

Президент провел традиционную предновогоднюю встречу с кабинетом правительства

Президент провел традиционную предновогоднюю встречу с кабинетом правительства

Президент провел традиционную предновогоднюю встречу с кабинетом правительства

Президент провел традиционную предновогоднюю встречу с кабинетом правительства

Президент провел традиционную предновогоднюю встречу с кабинетом правительства

Президент провел традиционную предновогоднюю встречу с кабинетом правительства

Президент провел традиционную предновогоднюю встречу с кабинетом правительства
Новости 24
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