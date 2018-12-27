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Картинки дня: 27 декабря 2018 года, четверг

Выпускник бразильской школы Санта-Клаусов расстается с частью своей бороды после окончания рождественского сезона.

Караван из тысяч мигрантов движется по Мексике к границе с США.

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат мира по быстрым шахматам.

Английские аристократы во время ежегодной охоты в графстве Суррей.

Любители шоппинга наводнили Оксфорд стрит в Лондоне в поисках выгодных цен на построждественских распродажах.

Президент Украины Петр Порошенко объявил о конце военного положения и введении новых санкций против России.

Владимир Путин посетил Дом правительства и принял участие в итоговом заседании кабинета министров.

Эвакуация жителей провинции Бантен в Индонезии, пострадавших от цунами.

Утро в столице Индии городе Дели, мужчина везет свою ношу на велосипедной повозке.
Новости 24
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В России могут установить минимальную цену на вино и винные напитки
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Два российских спутника «Канопус-В» выведены на целевую орбиту
Трое детей погибли при пожаре в Костромской области
Ведущие «Орла и Решки» сообщили о скором закрытии проекта
Владимир Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником