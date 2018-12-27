Картинки дня: 27 декабря 2018 года, четверг

Выпускник бразильской школы Санта-Клаусов расстается с частью своей бороды после окончания рождественского сезона.
Караван из тысяч мигрантов движется по Мексике к границе с США.
В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат мира по быстрым шахматам.
Английские аристократы во время ежегодной охоты в графстве Суррей.
Любители шоппинга наводнили Оксфорд стрит в Лондоне в поисках выгодных цен на построждественских распродажах.
Президент Украины Петр Порошенко объявил о конце военного положения и введении новых санкций против России.
Владимир Путин посетил Дом правительства и принял участие в итоговом заседании кабинета министров.
Эвакуация жителей провинции Бантен в Индонезии, пострадавших от цунами.
Утро в столице Индии городе Дели, мужчина везет свою ношу на велосипедной повозке.