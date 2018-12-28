Картинки дня: 28 декабря 2018 года, пятница

Баскетболисты зависли в воздухе во время матча НБА.

Жители самого неблагополучного района столицы Гватемалы пытаются найти что-то ценное на местной гигантской свалке.

Потомки индейцев мапуче устроили стычки с полицейскими в столице Чили. Поводом стало убийство одного из их соплеменников во время полицейского рейда.

Вратарь лондонского клуба Вест Хэм вытянулся в прыжке для спасения своих ворот.

Торговец спешит с тачкой, груженой жестяными бочками, на рынок города Киншаса, Демократическая Республика Конго.

Перуанские шаманы провели магический обряд у портрета президента США Дональда Трампа.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время переговоров в Кремле пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Ереван в 2019 году.

Елочный базар на одной из морозных улиц Красноярска.

С космодрома Восточный успешно запустили ракету-носитель "Союз-2.1а" с 28 спутниками на борту.