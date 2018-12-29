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Картинки дня: 29 декабря 2018 года, суббота

Мигрант преодолевает ограждение из колючей проволоки на границе Мексики и США.

Военнослужащий нигерийской армии охраняет предвыборный митинг правящей партии страны.

Вождь КНДР Ким Чен Ын приветствует собравшихся на съезд колхозников.

Два человека погибли и десять получили ранения в результате подрыва автобуса с туристами в египетской Гизе.

Гончая преследует зайца на полях Ирландии.

Продолжающееся извержение вулкана Кракатау грозит Индонезии новыми бедами.

Центр Белграда украсили к рождественским и новогодним праздникам.

В испанском городке Иби в День простаков, отмечаемый 28 декабря, состоялось ежегодное шуточное сражение с помощью муки и яиц - Els Enfarinats.

Рабочий фабрики по производству новогодних фейерверков на Филиппинах готовит партию товара.
Новости 24
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