Картинки дня: 29 декабря 2018 года, суббота

Мигрант преодолевает ограждение из колючей проволоки на границе Мексики и США.
Военнослужащий нигерийской армии охраняет предвыборный митинг правящей партии страны.
Вождь КНДР Ким Чен Ын приветствует собравшихся на съезд колхозников.
Два человека погибли и десять получили ранения в результате подрыва автобуса с туристами в египетской Гизе.
Гончая преследует зайца на полях Ирландии.
Продолжающееся извержение вулкана Кракатау грозит Индонезии новыми бедами.
Центр Белграда украсили к рождественским и новогодним праздникам.
В испанском городке Иби в День простаков, отмечаемый 28 декабря, состоялось ежегодное шуточное сражение с помощью муки и яиц - Els Enfarinats.
Рабочий фабрики по производству новогодних фейерверков на Филиппинах готовит партию товара.