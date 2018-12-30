Картинки дня: 30 декабря 2018 года, воскресенье

Владимир Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче "Ночной лиги", который прошел на катке на Красной площади. Команда президента одержала победу со счетом 14:10

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Республиканский новогодний бал для молодежи в Минске

Во Франции в седьмой раз прошли акции «жёлтых жилетов». По данным полиции, по всей стране в протестах приняли участие около 12 тысяч человек

В Китае из-за сильных холодов в зоопарке теплолюбивым животным понадобился дополнительный обогрев

В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича

Арт-фестиваль света проходит в Калифорнии

Первая ракетка России Карен Хачанов занял третье место на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который проходил в Абу-Даби. Россиянин в заключительном поединке обыграл австрийца Доминика Тима

Филиппины страдают от ливневых дождей. Улицы многих городов оказались затоплены