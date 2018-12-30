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Картинки дня: 30 декабря 2018 года, воскресенье

Владимир Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче "Ночной лиги", который прошел на катке на Красной площади. Команда президента одержала победу со счетом 14:10

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Республиканский новогодний бал для молодежи в Минске

Во Франции в седьмой раз прошли акции «жёлтых жилетов». По данным полиции, по всей стране в протестах приняли участие около 12 тысяч человек

В Китае из-за сильных холодов в зоопарке теплолюбивым животным понадобился дополнительный обогрев

В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича

Арт-фестиваль света проходит в Калифорнии

Первая ракетка России Карен Хачанов занял третье место на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, который проходил в Абу-Даби. Россиянин в заключительном поединке обыграл австрийца Доминика Тима

Филиппины страдают от ливневых дождей. Улицы многих городов оказались затоплены
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Россия завершит создание системы обороны на Курилах к 2020 году
Ким Чен Ын извинился перед президентом Республики Корея
Задержан попутчик пропавшей владелицы ресторанов Burger King
Полиция изъяла в Москве 900 кг гибридной икры стоимостью больше 50 млн рублей
Черноморский флот за 2018 год перевыполнил план походов
Генеральный прокурор Украины заявил, что знает фамилию заказчика убийства Гандзюк
Россияне ушли на десятидневные новогодние каникулы
Трамп рассказал про «величайший обман» в истории американской политики
Глава «Нафтогаза» обозначил сумму финансовых претензий к «Газпрому»
Тысячи сербов вышли на протестное шествие по Белграду
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Больше 590 жителей Конго заразились вирусом Эболы
Супруг пропавшего директора Burger King опроверг требование выкупа
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратной стороне Луны
Жителям Подмосковья дали газ после ЧП на газопроводе «Серпухов-Ленинград»
WSJ: США и Китай начали работу над договоренностями о торговле
Абэ: в переговорах с Россией по мирному договору есть много проблем
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В США шесть человек пострадали из-за рухнувшего телетрапа