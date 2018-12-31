Картинки дня: 31 декабря 2018 года, понедельник
В китайском Харбине построили огромного снеговика
На Филиппинах готовят новогоднее угощение
Австралийские серферы будут встречать праздник на пляже
Египетский Шарм эль Шейх тоже украсили к Новому году
Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу, который завершился в Санкт-Петербурге
Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Магнитогорске, в результате которого погибли 4 человека
Протестующие во Франции жгут автомобили
Индийские школьники в ожидании 2019 года