Картинки дня: 31 декабря 2018 года, понедельник

В китайском Харбине построили огромного снеговика

На Филиппинах готовят новогоднее угощение

Австралийские серферы будут встречать праздник на пляже

Египетский Шарм эль Шейх тоже украсили к Новому году

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу, который завершился в Санкт-Петербурге

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Магнитогорске, в результате которого погибли 4 человека

Протестующие во Франции жгут автомобили

Индийские школьники в ожидании 2019 года