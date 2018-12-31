Фотогалереи
Картинки дня: 31 декабря 2018 года, понедельник

В китайском Харбине построили огромного снеговика

На Филиппинах готовят новогоднее угощение

Австралийские серферы будут встречать праздник на пляже

Египетский Шарм эль Шейх тоже украсили к Новому году

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу, который завершился в Санкт-Петербурге

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Магнитогорске, в результате которого погибли 4 человека

Протестующие во Франции жгут автомобили

Индийские школьники в ожидании 2019 года
Новости 24
Эрдоган поздравил Путина и Трампа с Рождеством и Новым годом
Патриарх Кирилл призвал Константинополь не «легализовывать украинский раскол»
Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора Burger King
Депутат Верховной рады заявил, что рацион украинцев как в блокадном Ленинграде
Медведев и премьер Госсовета Китая обменялись новогодними поздравлениями
Число жертв стихии на Филиппинах превысило 60
По подозрению в шпионаже в Москве задержали гражданина США
В Челябинской области объявят траур после ЧП в Магнитогорске
Медведев заявил об оказании помощи пострадавшим от взрыва в Магнитогорске
МИД Румынии выразил сожаление по поводу публикации на сайте посольства России
В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва в жилом доме
Умер солист группы Walk Off the Earth Майк Тэйлор
Посол Украины обвинил Россию в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой
На Украине стартует кампания по выборам президента
В ФСБ назвали причину взрыва жилого дома в Магнитогорске
Госиспытания танка «Армата» начнутся в 2019 году
МЧС предупреждает об увеличении рисков возникновения пожаров в новогодние праздники
Американец обстрелял машину с матерью и детьми в Техасе
Улица Тверская в Москве станет пешеходной на три дня
Россия победила Швейцарию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею
Вступило в силу решение США о выходе из ЮНЕСКО
Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму
Украинский эксперт рассказал о миллионных убытках из-за российских санкций
Суд продлил арест экс-главе Nissan Карлосу Гону до 11 января 2019 года
В США лев выбрался из клетки и убил стажера зоопарка
Сирийских детей с Новым годом поздравил Дед Мороз
В Москве центр в новогоднюю ночь перекроют из-за фейерверка
Сирийские курды назвали условие, при котором сложат оружие
Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с оградой особняка Обамы