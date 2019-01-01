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Картинки дня: 1 января 2019 года, вторник

Пока в России отсыпались после праздника, Нью-Йорк встречал 2019 год под проливным дождем. Несмотря на капризы погоды на Таймс-Сквер собралось порядка миллиона гостей

Кульминацией новогоднего праздника в Москве стал красочный салют

У американских военных в Афганистане первый день нового года начался как обычно - с трировки

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Президент призвал россиян сплотиться в единую команду, чтобы страна развивалась успешно и каждый смог почувствовать изменения к лучшему

В Бразилии, хоть и без снега и ёлочек, тоже отметили Новый год

Число жертв обрушения дома в Магнитогорске возросло до семи человек

Террорист на автомобиле въехал в толпу в Токио. В трагедии ранены девять человек, преступник уже арестован

Восемь человек погибли на западе Индонезии в результате сходя оползней в последний день уходящего 2018 года
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В России начала действовать миграционная амнистия для граждан Молдавии
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Климкин анонсировал визит нового главы ОБСЕ в Донбасс
Стала известна дата выхода третьего сезона «Очень странных дел»
В Японии заверили, что передача Курил состоится лишь с согласия россиян
Стало известно состояние пострадавших при обрушении моста в Парке Горького
Глава Антидопингового агентства США призвал WADA лишить РУСАДА статуса
Прокуратура проверит обстоятельства гибели семи человек при пожаре в Орске
МЧС РФ сообщило о сохраняющейся угрозе обрушения дома в Магнитогорске
Украинский телеканал передвинул новогоднее поздравление Порошенко из-за Зеленского
Мэй пообещала открыть новую главу в истории Великобритании в 2019 году
Трамп назвал 2018 год годом «исторических достижений»
Три человека попали в больницу после массовой драки в центре Москвы
Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век
Американские военные извинились за «новогоднюю» шутку о бомбардировке
В Орске при пожаре в жилом доме погибли семь человек
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило интернет-пользователей
МРОТ увеличился до 11280 рублей с 1 января
Появились видео с места обрушения моста в Парке Горького
Ким Чен Ын заявил, что готов к встрече с Трампом в любое время
Минобороны РФ испытает около 200 образцов новейшего вооружения на полигоне Капустин Яр