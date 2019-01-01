Картинки дня: 1 января 2019 года, вторник

Пока в России отсыпались после праздника, Нью-Йорк встречал 2019 год под проливным дождем. Несмотря на капризы погоды на Таймс-Сквер собралось порядка миллиона гостей

Кульминацией новогоднего праздника в Москве стал красочный салют

У американских военных в Афганистане первый день нового года начался как обычно - с трировки

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Президент призвал россиян сплотиться в единую команду, чтобы страна развивалась успешно и каждый смог почувствовать изменения к лучшему

В Бразилии, хоть и без снега и ёлочек, тоже отметили Новый год

Число жертв обрушения дома в Магнитогорске возросло до семи человек

Террорист на автомобиле въехал в толпу в Токио. В трагедии ранены девять человек, преступник уже арестован

Восемь человек погибли на западе Индонезии в результате сходя оползней в последний день уходящего 2018 года