Картинки дня: 2 января 2019 года, среда

Восемь тысяч артистов и музыкантов из двадцати стран мира прошли по центру Лондона в новогоднем параде, который проводится уже в тридцать третий раз

В Нью-Йорке более 1000 "моржей", не смотря на мороз, устроили традиционный новогодный заплыв. Термометры в этот момент показывали минус 8. Обычно в это время в городе около 10 тепла

В Киеве прошёл факельный марш националистов в честь дня рождения Бандеры

Ежегодно в первый день Нового года итальянцы ныряют с моста в Тибр, протекающий через центр Рима. Этой традиции уже 65 лет

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии после последних извержений потерял 228 метров высоты — с 338 до 110 метров

Жаир Болсонару, победивший на выборах президента Бразилии в октябре ушедшего года, официально вступил в должность главы государства.

Россиянин Карен Хачанов в первом круге на турнире в Дохе в двух сетах проиграл швейцарцу Стэну Вавринке – 6:7 (7:9), 4:6

На прогулку как на праздник. Этот снимок был сделан в китайском городе Шеньчжень

Из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске спустя полтора дня после обрушения вытащили Младенца. Десятимесячного ребенка экстренно отвезли в больницу