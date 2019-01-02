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Картинки дня: 3 января 2019 года, четверг

Девочка обучается чтению шрифта Брайля в школе для незрячих индийского города Мумбаи.

Оползень похоронил под слоем грязи 30 домов в деревне Сирнаресми провинции Западная Ява, Индонезия.

Пассажир стамбульского парома кормит чайку.

Предзакатный вид на Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ.

Количество жертв обрушения жилого дома в Магнитогорске возросло до 24 человек.

Шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате железнодорожной аварии на мосту через пролив Большой Бельт в Дании.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с заявленим, приуроченным к 40-летию "Обращения к тайваньским соотечественникам".

Японский император Акихито в последний раз перед отречением от престола поздравил соотечественников с Новым годом.

Сотрудник службы охраны границы США целится в мигрантов, пытающихся перебраться через стену.
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