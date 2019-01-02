Картинки дня: 3 января 2019 года, четверг

Девочка обучается чтению шрифта Брайля в школе для незрячих индийского города Мумбаи.
Оползень похоронил под слоем грязи 30 домов в деревне Сирнаресми провинции Западная Ява, Индонезия.
Пассажир стамбульского парома кормит чайку.
Предзакатный вид на Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ.
Количество жертв обрушения жилого дома в Магнитогорске возросло до 24 человек.
Шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате железнодорожной аварии на мосту через пролив Большой Бельт в Дании.
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с заявленим, приуроченным к 40-летию "Обращения к тайваньским соотечественникам".
Японский император Акихито в последний раз перед отречением от престола поздравил соотечественников с Новым годом.
Сотрудник службы охраны границы США целится в мигрантов, пытающихся перебраться через стену.