Картинки дня: 4 января 2019 года, пятница

Морской контейнеровоз MSC ZOE попал в шторм, в результате которого порядка 270 контейнеров, в том числе с опасными химикатами, упали за борт.
Специалисты МЧС завершили разбор завалов на месте обрушения жилого дома в Магнитогорске.
Велосипедист проезжает по утренним туманным улицам Дели.
В индийском штате Керала начались протесты из-за посещения двумя женщинами храма в городе Сабаримала, одного из крупнейших мест паломничества индуистов.
Мигрант из Гондураса держит своего малыша возле стены, разделяющей Мексику и Соединенные штаты.
Футболисты английского клуба Вест Хэм реагируют на решение арбитра.
Жители Магнитогорска несут цветы к стихийному мемориалу памяти жертв обрушения жилого дома.
В Анкаре состоялась церемония официальной встречи президента Ирака Бархама Салиха. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил иракского гостя у парадного входа в Президентский комплекс.
Обитатели свалки на окраинах столицы Йемена роются в мусоре в поисках пищи.