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Картинки дня: 4 января 2019 года, пятница

Морской контейнеровоз MSC ZOE попал в шторм, в результате которого порядка 270 контейнеров, в том числе с опасными химикатами, упали за борт.

Специалисты МЧС завершили разбор завалов на месте обрушения жилого дома в Магнитогорске.

Велосипедист проезжает по утренним туманным улицам Дели.

В индийском штате Керала начались протесты из-за посещения двумя женщинами храма в городе Сабаримала, одного из крупнейших мест паломничества индуистов.

Мигрант из Гондураса держит своего малыша возле стены, разделяющей Мексику и Соединенные штаты.

Футболисты английского клуба Вест Хэм реагируют на решение арбитра.

Жители Магнитогорска несут цветы к стихийному мемориалу памяти жертв обрушения жилого дома.

В Анкаре состоялась церемония официальной встречи президента Ирака Бархама Салиха. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил иракского гостя у парадного входа в Президентский комплекс.

Обитатели свалки на окраинах столицы Йемена роются в мусоре в поисках пищи.
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