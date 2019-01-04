Картинки дня: 5 января 2019 года, суббота

Пожарные афганского города Джалалабад тушат огонь, охвативший местный рынок.

В первый рабочий день нового года японцы собрались в храмах, чтобы вымолить удачу и процветание бизнеса.

Первый авианосец «Ляонин» ВМС Китая после завершения модернизации вышел в море.

Актриса Гленн Клоуз получила спецприз кинофестиваля в Палм Спрингз, Калифорния.

Африканский мигрант на борту спасательного судна у берегов Италии.

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» передал на Землю первые фотографии обратной стороны Луны, сделанные им после посадки на поверхность.

В Лондонском зоопарке прошла традиционная "инвентаризация" местных обитателей. Так, перуанских пингвинов насчитали 95 особей - 35 мужских, 38 женских и 22 птенца.

Игра в футбол возле главного стадиона столицы Демократической республики Конго.

Сотрудники МЧС завершили разбор завалов обрушившегося подъезда в Магнитогорске.